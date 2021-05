Giudice Sportivo, squalifica e multa per Juric: "Ha urlato contro un calciatore del Crotone"

Il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric non siederà in panchina nel prossimo match di campionato contro il Bologna, gara in programma per lunedì e valida per la 37esima giornata di Serie A.

A deciderlo quest'oggi è stato il Giudice Sportivo, all'indomani di Crotone-Hellas 2-1: "Squalifica per una giornata effettiva di gara e ammenda di 5mila euro per avere, al 47esimo del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, urlato frasi polemiche a un calciatore della squadra avversaria". In panchina ci sarà quindi Matteo Paro, vice di Juric.