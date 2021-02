Giulini e il nuovo ruolo dell'ex ds Carta: "Resta nel Cagliari, ecco di cosa si occuperà"

Nel corso della conferenza stampa del nuovo allenatore Leonardo Semplici e del nuovo direttore sportivo Stefano Capozucca, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini s'è a lungo soffermato sull'ormai ex ds Pierluigi Carta: "Io ho grande stima di lui, non a caso non è stato esonerato ma rimane qui in società. Torna al suo ruolo di responsabile del settore giovanile, coordinerà i contatti con l'Olbia e per la prossima stagione dei contratti dei giovani in Primavera e di quelli a Olbia. Oltre a proseguire i contatti con gli agenti di alcuni calciatori in rosa che aveva iniziato. Non avessi stima nei suoi confronti queste cose non sarebbero proseguite. Di pecche ce ne sono, non credo che sia giusto parlarne come credo che ci siano state pecche da parte dell'allenatore, della società e dei calciatori, nell'atteggiamento di certe gare e delle ultime quattro. Quando si finisce in una situazione del genere le colpe sono di tutte le componenti, non ho mai ravvisato le colpe di una componente sola quando le cose sono andate male. Non voglio parlare degli errori di Carta, di Di Francesco, dei miei e di quelli dei calciatori".

