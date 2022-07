Gli intoccabili di Simone Inzaghi: la nuova Inter riparte da Lukaku e Lautaro Martinez

La nuova Inter di Simone Inzaghi ruoterà attorno a due intoccabili. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro costruirà la squadra attorno a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez con Edin Dzeko e Joaquin Correa alternative di lusso. I due che sono alle spalle dei titolatissimi, si legge sulle rosea, dovranno convincere l’allenatore di essere quelli dello scorso girone di andata (nel caso del bosniaco) oppure far vedere ciò che in nerazzurro non ha ancora mostrato (nel caso dell’argentino).