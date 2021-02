Gli uomini mercato dell'E.League - Nuno Tavares, perla rara del Benfica, futuro del Portogallo

vedi letture

Nuno Tavares da Lisbona è uno di quei terzini per cui hai più certezze che dubbi: classe 2000, esterno basso mancino del Benfica, ha una clausola rescissoria di quelle portoghesi, ben lontane dal reale prezzo. 88 milioni di euro, che non sarà mai la cifra a cui partirà, ma comunque un indirizzo per capire il valore del giocatore. Il Napoli lo segue da tempo ma il club azzurro non è il solo. Tavares ha estimatori in Inghilterra e Spagna: la stella di Tavares ha iniziato a brillare già nella Youth League e con la maglia dell'Under 19 delle Aquile. Nazionale Under 21 lusitano, dove ha già giocato due partite, gioca all'occorrenza anche sull'out destro della difesa e da fludificante mancino. In stagione ha collezionato 19 presenze, nonostante la giovane età è già a 35 in carriera con una maglia pesante come quella del Benfica. Giocherà contro l'Arsenal? Il ballottaggio è tattico, ma pure tecnico con Grimaldo. Ma i fari, tra oggi e il futuro, sono sempre puntati su Tavares.

Nome Nuno Tavares

Squadra Benfica

Anno di nascita 2000

Ruolo Terzino sinistro

Scadenza del contratto 2024

Valutazione (Transfermarkt) 7 milioni