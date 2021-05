Godin e l'addio all'Inter: "Conte aveva altri progetti. Ma per me resta esperienza importante"

Nel corso della sua intervista a Punto Penal su Canal 10 in Uruguay, il difensore del Cagliari Diego Godin è tornato anche sul suo addio all’Inter: “Conte aveva un progetto con ragazzi più giovani e me lo ha detto. Sapeva perfettamente che sono il capitano della Nazionale e avrei dovuto giocare sempre quindi la cosa migliore per me era andare altrove e dunque ho scelto di lasciare Milano. Il Cagliari non ha le stesse ambizioni, ma il presidente sicuramente voleva puntare non all'Europa League, ma comunque ai primi dieci posti. In Italia ho potuto imparare tante cose e l'esperienza all'Inter è stata molto importante per me e per la mia carriera”.