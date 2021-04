Gotti: "Molina non ha accusato il colpo delle critiche. Braaf ha talento, lo valuteremo via via"

Dopo la vittoria maturata sul campo del Benevento, il tecnico bianconero Luca Gotti ha parlato così ai microfoni di Udinese Tv: "Molina si era reso protagonista ultimamente di due rigori anche molto sfortunati e molto diversi tra di loro. Un ragazzo della sua età che come lui si sta affacciando alla Serie A avrebbe potuto accusare il colpo, ma in settimana l'ho visto voglioso di ribattere colpo su colpo e in questo senso il gol dopo 4 minuti è un segnale molto forte. Il cerchio a centrocampo a fine partita invece è un po' per celebrare il nostro cammino in questo campionato in cui in 33 partite abbiamo fatto vedere qualcosa e nessuno ci ha regalato nulla. Fino al 2-0 sembrava che ci fossero i presupposti per gestire la partita con grande serenità, poi invece subito dopo ci siamo praticamente fatti gol da soli e abbiamo un po' sofferto certe situazioni fino alla fine del primo tempo. Poi nel secondo tempo abbiamo sistemato qualche cosa e siamo riusciti a gestire bene il vantaggio. Dal punto di vista della mentalità e della voglia di onorare la maglia, è innegabile che oggi si siano visti entrambi, però abbiamo concesso tanto su alcune situazioni in cui solitamente siamo più attenti. Anche Musso oggi ha fatto delle grandissime parate e per questo motivo possiamo perdonargli l'errore sul rigore. Braaf? Valuteremo giorno per giorno tutto ciò che lo riguarda così come facciamo per gli altri. Non è facile, non devo dare nulla per scontato e valutare l'apporto che ogni giocatore può dare, vedremo se e quando avremo la possibilità di sfruttare il talento di questo ragazzo. Nelle ultime cinque vedremo di prenderci tutto quello che possiamo".