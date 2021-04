Gran gol di Barak, si sblocca Cagliari-Verona: il ceco eguaglia il suo record di reti in A

Settimo gol in campionato per il sette. Antonin Barak pareggia il record di reti personale in Serie A con un'autentica gemma contro il Cagliari: scarico orizzontale di Veloso per il ceco, che ha tutto il tempo per prendere la mira dal confine dell'area rossoblù e sbloccare il match della Sardegna Arena con un sinistro basso che si deposita in buca d'angolo.

