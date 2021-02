Grande con le piccole, ma piccola con le grandi. Roma, non è detto sia un problema

A Paulo Fonseca rimproverano spesso, e a ragione, di non riuscire a far fare il salto di qualità definitivo alla sua Roma. Il rendimento con le piccole è un vanto, ma il passo rallenta notevolmente quando si guardano i successi raccolti con le prime dieci della classifica di Serie A. Non è detto sia un problema, se l'obiettivo è la Champions League: la continuità di rendimento, piuttosto che il grande exploit, è un ingrediente fondamentale per creare una classifica importante in Serie A e questo la Roma sembra averlo capito bene. Tutte le partite valgono tre punti, ma se vinci tutte quelle contro le ultime dieci della graduatoria, te ne sei assicurato ben 60! Ed è questo l'obiettivo della squadra capitolina, in media perfetta con 11 successi su 11 gare disputare con formazioni tra 11° e 20° posto della classifica. Contro l'Udinese il conto dei punti incamerati è arrivato a 33, ma già nel prossimo weekend c'è un impegno importante per confermare il trend: la squadra di Fonseca sarà infatti ospite dell'ostico Benevento di Inzaghi.