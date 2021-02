Grande prova di Eriksen, Adani: "Per me è un titolare di questa Inter, Vidal deve temere..."

vedi letture

"Eriksen è un titolare di questa squadra". Durante la sua telecronaca per 'Sky', Daniele Adani ha voluto sottolineare l'ottima prova di Chrstian Eriksen nella gara vinta dall'Inter contro la Lazio. "Nel 2020 è stato quello che ha fatto più presenze e meno minuti ma a me non interessa, io guardo la qualità del giocatore e dico che per me Eriksen è un titolare. Vidal deve temere per il suo posto? Assolutamente sì. Stasera da parte del danese più che una buona prova".