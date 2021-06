Haaland non bada a spese: a Mykonos cena da 500.000 euro e 30.000 di mancia

Serata dove non si è badato a spese per Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund. In vacanza a Mykonos con amici il norvegese avrebbe speso 500mila euro nel giro di cinque ore al ristorante con tanto di mancia da 30mila euro. Cena pagata per sé e tutti i suoi amici, poi un'auto di lusso noleggiata e la cospicua mancia al locale firmando un grosso assegno davanti ai compagni di avventura. A riportarlo è Sportmediaset.