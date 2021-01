Hakimi, Reguilon, Jovic: il boom via dal Real. Zidane: "La cosa più facile è dare la colpa a me"

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Alcoyano, sedicesimi di finale di Copa del Rey. Su Jovic, prestato all'Eintracht e subito autore di una doppietta: "Mi è piaciuto ciò che ha fatto. È quello che sa fare. È un giocatore del Real Madrid e gli auguro il meglio".

Un giocatore che va via e fa subito bene. Sono i casi di Jovic, Reguilon e Hakimi. La infastidisce passare per il colpevole?

"Facile darmi la colpa. Io voglio bene ai miei giocatori. Ma al Real Madrid è difficile e lo so perché ci ho anche giuocato. Ci sono momenti in cui il giocatore deve andar via per dimostrare ciò che vale. È il caso di Luka (Jovic). Credo sia stata una buona soluzione e sono felice per lui, spero faccia lo stesso al Real Madrid".