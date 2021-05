Handanovic raggiunge la leggenda Zenga: 328 in Serie A con la maglia dell'Inter

Samir Handanovic stasera ha raggiunto una leggenda del mondo interista come Walter Zenga per numero di presenze in Serie A. Il portiere sloveno è salito a quota 328 gare in campionato con la maglia nerazzurra, al nono posto nella classifica assoluta.