Hellas, Tameze ok contro lo Spezia. Possibilità di recupero anche per Lovato e Zaccagni

vedi letture

Nel match contro lo Spezia, in programma sabato pomeriggio al Bentegodi, Ivan Juric avrà a disposizione Adrien Tameze. L'ex centrocampista del Nizza era uscito anzitempo contro l'Inter per un lieve fastidio rivelatosi in seguito di poco conto: l'uomo di Spalato potrà così contare su un'opzione in più per la mediana. Restano sotto osservazione, invece, Lovato e Zaccagni: il primo sta smaltendo un infortunio all'adduttore della coscia sinistra, il secondo è stato costretto a saltare la trasferta di San Siro per una botta alla caviglia. Per entrambi sembrano esserci possibilità di rientrare quantomeno tra i convocati, ma per l'eventuale via libera definitivo occorrerà attendere le prossime ore.