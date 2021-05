Hellas Verona, Setti: "Il settore giovanile è fondamentale per la prima squadra"

Maurizio Setti, presidente del Verona, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale per commentare la promozione in Primavera 1 della squadra di mister Corrent: "Questa è la società della sofferenza, abbiamo fallito il primo match point nella gara precedente, prendersi la promozione nel derby è stata una soddisfazione immensa. È un grandissimo orgoglio per questa società, 9 anni fa non c'era niente. Abbiamo costruito un percorso, abbiamo fatto qualche anno di grandi sacrifici nel settore giovanili per arrivare a questa grande promozione. Noi guardiamo sempre alla prima squadra, ma dietro le quinte c'è un grandissimo lavoro di tantissime persone. Io ho sempre insistito nel settore giovanile, che può dare un risvolto importante a questo club. Dobbiamo lavorare sempre così per avere sempre più giovani da lanciare eventualmente in prima squadra".