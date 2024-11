Hermoso nel mirino del Real? Il difensore della Roma: "Non escludo un ritorno in Spagna"

Il difensore della Roma Mario Hermoso, arrivato a parametro zero dall'Atletico Madrid dopo cinque anni con Simeone, ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo AS, commentando le voci che lo vedrebbero nel mirino del Real Madrid: "L'ambientamento alla Roma è stato difficile, nella squadra però, nonostante i cambi di allenatori, c'è un ottimo clima, anche se non stiamo ancora trovando continuità in campionato. Personalmente però mi sono adattato velocemente. E poi ci sono gli argentini e Angeliño, anche lui spagnolo".

All'Atletico hai trascorso cinque anni senza cambiare allenatore. Come hai vissuto due esoneri in così poco tempo?

"Non è facile, onestamente. Non ero abituato a questi cambiamenti, ma il calcio è così e devi adattarti. Troveremo presto continuità nei risultati, spero, e potremo ribaltare la situazione".

Sai che, dopo l'infortunio di Militao, sei finito nel mirino del Real Madrid?

"Sì, sì. L'ho letto. Me lo hanno detto tanti amici. È successo in varie sessioni di mercato. Ogni volta che sei associato a grandi squadre come il Real Madrid è un onore. Ero nelle loro giovanili e gli sono grato per tutto ciò che hanno dato alla mia formazione".

Te la senti di chiudere le porte a un tuo ritorno in Spagna?

"Ho 29 anni, gran parte della mia carriera è stata in Spagna, mi piace il calcio del La Liga ed essere nel tuo Paese di origine rende tutto più facile. Per questo non posso chiudere la porta a un mio eventuale ritorno in Spagna".