Hysaj saluterà il Napoli a giugno, l'agente: "Il discorso è chiuso, andremo altrove"

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha parlato del futuro del suo assistito: "Ognuno affronta le proprie problematiche contrattuali in modo diverso. È un ragazzo di grande personalità e serenità interiore e sa di essere a scadenza di contratto, per cui per mettersi in mostra sa di dover fare bene. Novità sul rinnovo? Il discorso è chiuso. Sappiamo che dall’anno prossimo saremo altrove, l’intenzione del Napoli è di guardare in altre direzioni. Stiamo parlando con altri club, come giusto che sia, tenendo presente che Hysaj farà il suo dovere fino a giugno. Anche altri giocatori vogliono ingaggi importanti, ma in più hai l’incognita che non sai se può far meglio di Elseid. È un’annata difficile, tutti noi attorno al Napoli dovremmo essere più positivi