All or Nothing: Juventus. Bonucci: "Alcuni non mi perdoneranno mai di essere andato al Milan"

Nel documentario 'All or Nothing, Juventus', nel quarto episodio c'è spazio per il trasferimento di Leonardo Bonucci al Milan. L'esultanza in rossonero allo Stadium continua a non essere perdonata da molti tifosi. "Chi non mi ha perdonato lo strappo è una piccola parte di tifosi. Non so se me lo perdoneranno mai. Io ero consapevole di aver fatto qualcosa che non andava fatto ma questo sono io. Per me la Juventus è casa, sono pronto per dare qualsiasi cosa", ha detto il centrale.