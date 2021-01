Chi può partire, Benevento: Moncini bloccato da... Pinamonti. Saluterà Del Pinto

vedi letture

Mercato bloccato. Il Benevento è in attesa di capire se Antonio Conte, nel giro di pochi giorni, darà il via libera al prestito di Andrea Pinamonti: dovesse arrivare l'attaccante classe '99, a quel punto ci sarebbe il via libera per la cessione di Gabriele Moncini, classe '96 che ha fin qui collezionato sette presenze e ha diversi estimatori in Serie B.

E' in uscita il centrocampista classe '90 Alessandro Del Pinto, che in Serie B piace alla Salernitana, mentre Nicolas Viola che ha saltato la prima parte di stagione causa infortunio dovrebbe restare, nonostante i tanti estimatori dalla serie cadetta. Discorso simile per Iago Falquè: Inzaghi per ora l'ha tolto dal mercato, facendo sapere che lo considera a tutti gli effetti un nuovo acquisto per la seconda parte di stagione.