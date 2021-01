Chi può partire, Fiorentina: Lirola al Marsiglia è solo il primo della lista

vedi letture

Piazzato ufficialmente Pol Lirola all'Olympique Marsiglia in prestito con diritto di riscatto, la Fiorentina ha altri giocatori da sistemare in uscita. A centrocampo Alfred Duncan, diviso al bivio tra Cagliari ed Hellas Verona. Rientrerà dal prestito agli scaligeri Marco Benassi ma per lui non c'è spazio a Firenze: andrà altrove, se recupererà al pieno dall'infortunio. Christian Kouamé ha offerte ma un suo addio non è certo: ci sono Torino, Verona ed Eintracht Francoforte, trattative e incontri in corso. Nella lista partenti, ovvero quei giocatori a cui dovrà trovare una sistemazione in questo mese la dirigenza viola, anche Valentin Eysseric e Tofol Montiel, per una trequarti e un reparto avanzato che verrà rinforzato da ue uomini. Prima, però, servirà fargli spazio e la lista degli addii alla Fiorentina è lunga.