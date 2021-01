Chi può partire, Lazio: Caicedo resta, Vavro e Djavan in prima fila. Ma la lista è lunga

Felipe Caicedo resta. Nonostante le tante indiscrezioni sulla possibile partenza del centravanti ecuadoriano, la Lazio ha chiarito che Inzaghi potrà ancora contare sul proprio bomber di scorta e di lusso. Così, il mercato in uscita dei biancocelesti si limiterà soprattutto a sistemare le situazioni rimaste in sospeso, giocatori che non rientrano appieno nel progetto tattico del tecnico. Due su tutti, in primis Denis Vavro. Il difensore centrale è già ai margini della rosa, ma sul mercato è tutto da rifare: sembrava fatta col Genoa, l’affare è sfumato e ora la Lazio cerca acquirenti. Discorso simile per Djavan Anderson, attualmente in lista Serie A ma destinato a uscirne per fare posto a Senad Lulic: a quel punto la cessione sarebbe l’ideale, ci ha pensato il Chievo ma per ora niente di concreto. Restano poi in orbita biancoceleste diversi calciatori senza spazio in questa stagione: per capirsi, i vari Durmisi, Kiyine, Minala (rientrato dal prestito in Cina e l'unico tra questi in scadenza di contratto a giugno 2021), Di Gennaro, Madiu Bari. La lista dei compiti a casa, per il ds Tare, è lunga e complicata.