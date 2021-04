Conte alla rovescia, quando l'Inter può festeggiare? Il 25 aprile la prima data buona

Partiamo da un presupposto. L'Inter ha 11 punti di vantaggio sul Milan secondo, virtualmente 12 visto che i nerazzurri hanno dalla loro il favore degli scontri diretti. In caso di arrivo a pari punti, insomma, la squadra di Conte avrebbe la meglio. Nel confronto con la Juventus invece il ragionamento non regge, visto che il ritorno fra le due squadre deve ancora essere giocato.

Se Milan e Juventus vincono sempre... - Al termine del campionato mancano 8 partite. Ovvero 24 punti. Considerando gli 11 di vantaggio sul Milan, ammesso e non concesso che i rossoneri vincano tutte le prossime sfide, l'Inter avrebbe bisogno di 13 punti per festeggiare matematicamente lo Scudetto. Uno score che metterebbe al riparo anche dalla Juventus, distante oggi 12 punti, rendendo inutile il ritorno dello Stadium del 16 maggio (anche qua, ammesso e non concesso che i bianconeri vincano senza sosta). Insomma, se l'Inter fra Napoli, Spezia, Verona, Crotone e Sampdoria dovesse mettere insieme 4 vittorie e 1 pareggio, potrebbe festeggiare la vittoria dello Scudetto a San Siro domenica 9 maggio.

La previsione più ottimistica - Non potendo prevedere risultati e fattori legati ai risultati di 3 squadre, procediamo per estremi. Qual è la data più vicina buona per, teoricamente, vedere l'Inter vincere il tricolore? Il ragionamento parte dal presupposto che l'Inter prosegua la sua striscia di vittorie e che Milan e Juventus perdano tutte le prossime gare. Bene, in questo caso i nerazzurri potrebbero addirittura festeggiare domenica 25 aprile. Vincendo con Napoli, Spezia e Verona, l'Inter salirebbe a 83 punti. Se, sottolineiamo se, il Milan dovesse perdere con Genoa, Sassuolo e Lazio resterebbe fermo a 63. Parallelamente, se la Juventus dovesse andare ko contro Atalanta, Parma e Fiorentina, non si smuoverebbe dagli attuali 62 punti. Il tutto con 5 partite e 15 punti ancora da giocarsi che non potrebbero in alcun modo colmare il gap con i nerazzurri.