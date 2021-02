Crisi Barcellona, il candidato alla presidenza Font: "L'Europa è tornata a mostrarci i nostri limiti"

Non solo Joan Laporta, anche il suo più accreditato concorrente per la presidenza del Barcellona Victor Font si è espresso pubblicamente sulla deludente sconfitta casalinga arrivata questa sera col Paris Saint-Germain: "È una notte molto dura per i tifosi del Barça. L'Europa è tornata a mostrarci i nostri limiti, ma noi siamo il Barcellona e non smetteremo di rialzarci, costruendo un progetto pieno di entusiasmo che ci porti di nuovo a vincere. È il futuro ed è urgente", le sue parole su Twitter.