I "fantasmi" in agguato: il Milan avanti con Pioli, ma un passo falso può far cambiare idea

Il Milan andrà avanti con Stefano Pioli? È la domanda che in molti si pongono da diverse settimane, soprattutto considerato il "crollo" in classifica dei rossoneri dopo il derby perso a febbraio. L'arrivo di José Mourinho alla Roma alza ulteriormente l'asticella e i dubbi sul tecnico di Parma restano tanti. Come riporta Tuttosport, però, l'ex mister di Lazio e Inter gode di grande fiducia nell'ambiente rossonero: la dirigenza lo stima e l'ottimo rapporto con Zlatan Ibrahimovic può essere garanzia di continuità. Tutti sembrano essere soddisfatti del lavoro svolto nell'ultimo anno e nessuno aveva chiesto lo Scudetto a inizio stagione.

Fantasmi in agguato - Tutti credono che l'obiettivo Champions sia ancora raggiungibile, nonostante un calendario difficile e la mancanza di brillantezza emersa nelle ultime settimane. Le attenuanti sono tantissime, a cominciare dagli infortuni e dall'età media molto bassa della rosa, che non ha aiutato nel momento in cui era necessario gestire la pressione. Il quotidiano torinese spiega però che non è vietato pensare che si possa cambiare idea da qui alla fine del campionato, perché ovviamente molto dipenderà dal piazzamento finale del Milan. Ma anche se dovesse arrivare la conferma, ci sarebbero molti "fantasmi" pronti ad aleggiare sulla sua testa al primo passo falso: da Sarri a Spalletti, fino a Max Allegri, Rudi Garcia e Christophe Galtier.