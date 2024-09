I Friedkin con De Rossi. Ma delle ultime 10 partite di Serie A la Roma ne ha vinta una

vedi letture

Daniele De Rossi non corre da solo: anche in questo difficoltoso avvio di campionato vissuto dalla sua Roma, il tecnico giallorosso continua a ricevere attestati di stima dalla sua gente, ma soprattutto - più importante nell'ottica di mantenere il posto che occupa - dalla sua proprietà. Anche la famiglia Friedkin, giunta ieri nella Capitale, naviga nella stessa direzione dell'allenatore.

Dalle parole, di rassicurazione stando a quanto filtra, ci sarà però - per De Rossi, in primis - da passare ai fatti. Anche perché osservando l'andamento della Roma, e andando oltre a questa singola annata, si può notare come il cammino dei giallorossi in campionato si sia un po' inceppato... E ormai dallo scorso torneo. Nelle ultime 10 partite di Serie A, infatti, la Roma ha vinto una volta sola, il 19 maggio in casa contro il Genoa e di misura, per il resto solo pareggi (5) e sconfitte (4). Due di queste battute d'arresto, curiosamente, sono arrivate contro l'Empoli e sempre col medesimo risultato. Una specifica: è esclusa dal conteggio la partita contro l'Udinese, iniziata il 14 aprile e conclusa solo dieci giorni dopo per via del malore occorso a Ndicka in campo.

È bene chiarire come si tratti solo di una fotografia, di uno scatto del momento e non del racconto di un cammino. Ma la sensazione è che la Roma abbia bisogno di cambiare marcia in campionato e che farlo non sia così automatico.

LE ULTIME 10 PARTITE DI SERIE A DELLA ROMA

22 aprile 2024: Roma - Bologna 1-3

28 aprile 2024: Napoli - Roma 2-2

5 maggio 2024: Roma - Juventus 1-1

12 maggio 2024: Atalanta - Roma 2-1

19 maggio 2024: Roma - Genoa 1-0

26 maggio 2024: Empoli - Roma 2-1

18 agosto 2024: Cagliari - Roma 0-0

25 agosto 2024: Roma - Empoli 1-2

1 settembre 2024: Juventus - Roma 0-0

15 settembre 2024: Genoa - Roma 1-1