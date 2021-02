FT - Suning, l'obiettivo di Zhang è ottenere 1,5 miliardi di dollari dalla vendita delle quote

vedi letture

1,5 miliardi di dollari. Circa 1,2 convertiti in euro. È questo, secondo il Financial Times, l’obiettivo di Suning, che oggi ha annunciato l’intenzione di cedere un quarto delle proprie azioni, portando alla sospensione delle quotazioni sulla borsa di Shenzhen. Dietro questa decisione, vi sarebbe l’intenzione di rinforzare la società, ma anche una situazione debitoria preoccupante: alla fine del 2020, la holding di Zhang avrebbe pagato 1,5 miliardi di dollari, ma avrebbe obblighi pendenti ancora più grandi. Suning, nell’analisi del FT, paga alcuni investimenti sbagliati, a partire da quello in Evergrande, colosso immobiliare diventato in breve tempo il gruppo del settore più indebitato della Cina.