I giorni intensi della Lazio in bolla: tra corsa Champions e due ricorsi da presentare

La Lazio è lì e vede il quarto posto, con una partita in meno. Rispetto a quanto accaduto nel girone d'andata, i biancocelesti hanno sfruttato il calendario, vincendo le quattro partite consecutive sulla carta abbordabili. I successo contro Crotone, Udinese, Spezia e Hellas hanno restituito entusiasmo e fiducia alla squadra di Inzaghi, che domenica - nella giornata in cui ci saranno Atalanta-Juventus e Napoli-Inter - ospiterà il Benevento all'Olimpico per il pokerissimo. Insomma, un'occasione da non perdere. La Lazio, in bolla e sottoposta ogni 48 ore al ciclo di tamponi dopo la positività di Inzaghi, dovrà per forza rosicchiare qualche punto. Per arrivare al doppio scontro diretto con Napoli e Milan e andare in all-in con tutte le fiches a disposizione. Sul piatto, il delizioso posto Champions.

L'obiettivo stagionale, che per prestigio e ritorno economico può far cambiare piani, prospettive e scenari. Ma non è l'unico fronte su cui si stanno concentrando a Formello, dove la società è a lavoro anche su un doppio ricorso da presentare. Ieri sera, fino a tardi, nel quartier generale è stato ultimato quello da consegnare oggi alla Caf, Corte d'appello federale, per l'esito del processo tamponi. "La Lazio ha rispettato il protocollo e le norme in vigore", ha commentato a Radio Incontro Olympia l'avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile. Che sta definendo anche il ricorso per la mancata assegnazione del 3-0 a tavolino contro il Torino, da presentare al Collegio di garanzia del Coni, "Siamo convinti che Lazio-Torino non si debba giocare. Più andiamo in fondo alla questione, e più ci convinciamo di questo", ha aggiunto il legale biancoceleste.