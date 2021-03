Gli italiani in Nazionale - Juve, CR7 vince ma non segna. Rabiot e de Ligt scontenti

Sono cominciate le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Ieri si sono disputate le prime partite, che hanno già dato interessanti indicazioni. In grande spolvero subito gli "italiani", grandi protagonisti con gol e assist.

Cristiano Ronaldo è l'unico juventino a gioire, anche se il fuoriclasse portoghese non riesce a segnare contro l'Azerbaijan. Brutta serata per l'Olanda di Matthijs de Ligt, anche se il centrale ex Ajax è uno dei pochi a salvarsi dal naufragio in Turchia. Adrien Rabiot gioca 90' ma non convince in Francia-Ucraina: Deschamps lo schiera prima in mezzo con Kanté, poi sulla sinistra nel finale.