I voti alla Serie A - Lazio, Immobile e Luis Alberto non come un anno fa. Male Muriqi

vedi letture

Lazio che chiude la sua stagione qualificandosi in Europa League. Il trio Milinkovic-Immobile-Luis Alberto non delude, anche se rispetto all'anno scorso gli ultimi due non riescono a mantenere il ritmo straordinario della passata stagione. Si conferma ottimo rincalzo Caicedo, non si può dire lo stesso di Muriqi, vero e proprio flop. Reina scalza Strakosha e a 38 anni si dimostra portiere ancora affidabile. In calo Lucas Leiva. Di seguito tutte le medie voto dei biancocelesti in questo campionato:

Più del 50% di presenze a voto

6,28 MILINKOVIC-SAVIC

6,25 IMMOBILE

6,20 LUIS ALBERTO

6,13 LAZZARI

6,08 ACERBI

6,07 CORREA

6,03 REINA

5,96 RADU

5,92 AKPA AKPRO

5,89 MARUSIC

5,86 LUCAS LEIVA

5,74 FARES

5,68 PATRIC

Meno del 50% di presenze a voto

6,31 CAICEDO

6,00 ESCALANTE

6,00 LUIZ FELIPE

6,00 STRAKOSHA

5,75 BASTOS

5,75 PAROLO

5,70 PEREIRA

5,68 LULIC

5,63 HOEDT

5,63 MUSACCHIO

5,60 CATALDI

5,50 ANDERSON

5,50 VAVRO

5,44 MURIQI