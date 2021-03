Il punto della Ligue 1 - Psg e Lille appaiate in vetta, insegue il Lione a 3 lunghezze

vedi letture

Psg e Lille comandano la Ligue appaiate in testa a quota 63 punti. I parigini vincono in casa del Lione uno scontro diretto importantissimo per 4-2 e approfittano così della clamorosa sconfitta del Lille in casa del Nimes per 2-1. Monaco a valanga contro il S. Etienne per 4-0 in trasferta. Vittoria esterna anche del Rennes che supera 3-1 il Metz. Brutta battuta d'arresto per l'OM che viene superato con un perentorio 3-0 dal Nizza. Il Reims vince affossa ancora di più il Dijon, ormai fanalino di coda e quasi retrocesso. Bella vittoria esterna del Lens contro lo Strasburgo per 2-1.Il Montpellier vince in recupero per 3-1 sul Bordeaux avvicinando la zona Europa. Chiudono la giornata due pareggi. 1-1 tra Nantes e Lorient e 0-0 tra Brest e Angers.

La classifica dopo il 30° turno

Psg e Lille 63, Lione 60, Monaco 56, Lens 47, Rennes e Montpellier 44, Metz e Olympique Marsiglia 42, Angers 40, Nizza 39, Reims 38, Bordeaux 36, Brest 35, S. Etienne e Strasburgo 33, Lorient e Nimes 29, Nantes 27, Dijon 15.

Le gare del 31° turno

Monaco-Metz

Paris Saint-Germain-Lille

Lens-Olympique Lione

Angers SCO-Montpellier

Bordeaux-Strasburgo

Lorient-Brest

Nantes-Nizza

Reims-Rennes

Nîmes-Saint-Étienne

Olympique Marsiglia-Dijon