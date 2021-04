Il Sole 24 Ore - Sette società di Serie A chiedono le dimissioni del presidente Dal Pino

Un atto di sfiducia da parte di sette società, ma anche una denuncia con richiesta danni per cattiva gestione. Questo quanto riporta Il Sole 24 Ore,secondo cui sarebbe partita una richiesta formale di dimissioni nei confronti del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. Una seconda lettera partita dallo Studio Chiomenti avrebbe messo in fila rilievi per una denuncia per cattiva gestione.

I nomi dei club - Le sette società attive sul fronte sarebbero Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona, cioè coloro che si sono dichiarate contrarie all'ingresso in partita della cordata composta da Cvc, Advent e Fsi, ma anche per la questione diritti Tv.

La questione Euro2020 - Anche se le due lettere non la menzionano - conclude Il Sole 24 Ore - , a generare malumori ci sarebbe anche l'apertura al pubblico per Euro 2020 vista in senso contrario come testimonianza del perdurare di una situazione di chiusura degli stadi al pubblico che le società ricorrenti ritengono non più sostenibile.