Il triennio a Sassuolo di De Zerbi - I risultati: dai 43 punti del 2019 ai 59 (almeno) di oggi

Roberto De Zerbi lascia il Sassuolo dopo tre anni. Oggi su TMW diversi focus sul suo lavoro sulla panchina neroverde

La stagione precedente all'arrivo di Roberto De Zerbi è stata per il Sassuolo di transizione e caratterizzata anche da un cambio di allenatore. Certamente un inedito per l'attuale gestione. A inizio della stagione 2017/18, per sostituire Eusebio Di Francesco, l'ad Giovanni Carnevali decise di puntare su Christian Bucchi, una scelta che la società rinnegherà prima della fine del girone d'andata, consegnando la squadra a Giuseppe Iachini, che condurrà i neroverdi fino all'undicesimo posto finale.

E' lo stesso posizionamento in classifica della prima stagione con De Zerbi. Nell'estate 2018 il Sassuolo cambia tanto, chiude un ciclo. Cede Missiroli e Falcinelli, ma soprattutto Politano e Acerbi. Acquista Babacar, Di Francesco, Brignola, ma soprattutto Boga, Locatelli, Rogerio, Marlon, Magnani e Djuricic. La squadra di De Zerbi parte molto bene: arriva al giro di boa con 25 punti, poi una brusca frenata riavvicina i neroverdi alle zone calde della classifica ma il finale è positivo, col Sassuolo che chiude con 43 punti.

Va meglio nella stagione successiva, chiusa all'ottavo posto e con 51 punti. In estate 3-4 acquisti importanti, Ciccio Caputo su tutti, permette al Sassuolo di migliorare soprattutto dal punto di vista offensivo e la squadra neroverde si posizione subito alle spalle delle big.

Infine quella attuale, quella in cui il Sassuolo ha fatto un ulteriore salto di qualità. La scorsa estate pochi cambi, soprattutto nessuna cessione illustre. A 90 minuti dalla fine il Sassuolo ha già otto punti in più rispetto alla scorsa stagione ed è ancora in corso per il settimo posto, a -2 dalla Roma, che garantisce l'accesso alla prossima Conference League.

Sassuolo 2018/19

Undicesimo posto in classifica

43 punti

60 gol fatti

62 gol subiti

Coppa Italia: ottavi di finale

Sassuolo 2019/20

Ottavo posto in classifica

51 punti

71 gol fatti

65 gol subiti

Coppa Italia: quarto turno

Sassuolo 2020/21

Ottavo posto in classifica a 90 minuti dalla fine

59 punti in classifica a 90 minuti dalla fine

62 gol fatti a 90 minuti dalla fine

58 gol subiti a 90 minuti dalla fine

Coppa Italia: ottavi di finale