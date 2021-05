Inter campione d'Italia se...: le combinazioni che porterebbero lo Scudetto ai nerazzurri

L'Inter si avvicina allo scudetto. La squadra di Antonio Conte ha superato ieri il Crotone conquistando tre punti importanti per la conquista del titolo di campione d'Italia. Prima Eriksen, poi Hakimi per un 2-0 che ha condannato i rossoblu di Serse Cosmi alla retrocessione in Serie B. Adesso i nerazzurri si possono sedere tranquillamente in poltrona e godersi la domenica calcistica che potrebbe già consegnare il tricolore nelle loro mani.

L'Inter è campione se... - Ma quali risultati servono all'Inter di Conte per brindare allo scudetto? I nerazzurri sarebbero campioni se l'Atalanta, distante ora 14 punti dalla capolista, non dovesse superare il Sassuolo. In caso invece di vittoria della squadra di Gasperini, Handanovic e compagni dovranno attendere ancora sei giorni e conquistare almeno un punto contro la Sampdoria a San Siro.