IZ back: Ibrahimovic aumenterà il minutaggio col Torino in Coppa Italia. Poi dal 1' a Cagliari

Zlatan Ibrahimovic, nella gara di martedì sera contro il Torino in Coppa Italia, dovrebbe aumentare il minutaggio per poi giocare titolare con il Cagliari. Per quanto riguarda gli altri acciaccati del Milan, Saelemaekers è più vicino al rientro rispetto a Bennacer. Tonali sta meglio: resterà a riposo col Toro per esserci a Cagliari, così come Brahim Diaz.