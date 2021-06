L'Interista - A 80 milioni Hakimi sarebbe partito anche senza problemi economici

Nell'editoria di oggi de 'L'Interista', spazio alla situazione di Achraf Hakimi, terzino marocchino che dopo una sola stagione all'Inter può andare al Paris Saint-Germain. Ecco un estratto.

Senza Hakimi sarà un problema - si legge -. Il terzino marocchino è uno dei più forti al mondo e quando lasci partire uno dei top player che hai in casa non è mai un segnale positivo.

Pensiamoci bene però. Suning ha sempre agito così, è sempre stata attenta ai costi anche prima che il Covid si presentasse al mondo. Per comprare dovevi ricavare e, venuti meno gli introiti dei botteghini e degli sponsor, l’unico modo per fare cassa arriva dal patrimonio interno del parco giocatori.

A differenza di altre squadre l’Inter ha giocatori che valgono una fortuna e può permettersi di sfogliare, anche se a malincuore, la margherita.

Hakimi è il prescelto e infatti partirà.

Non siamo ipocriti a 80 milioni il giocatore sarebbe partito anche senza urgenze economiche. Da quel momento in poi però toccherà alla dirigenza metterci la migliore delle “pezze”.

Spiace perché Hakimi è un grande giocatore e lo spettacolo che ci ha offerto quest’anno poteva essere solo l’inizio di una cavalcata sempre più trionfale.

Ma si sa, noi siamo l’Inter e il Trono di Spade ci fa un baffo!