L'Interista - Conte chiederà conto dell'assenza a Zhang: no al rinnovo senza garanzie

Il portale L'Interista.it fa il punto sul futuro di Antonio Conte. Perché l'indiscrezione lanciata è di quelle che possono fare rumore: il tecnico chiederà conto dell'assenza a Steven Zhang, rimasto in Cina per mesi mentre i nerazzurri erano in balia degli eventi e delle voci, partendo da un possibile disimpegno di Suning che nelle scorse settimane sembrava ben più che probabile. La scorsa estate Conte aveva chiesto maggiore presenza a società e proprietà: il ruolo di Marotta è stato fondamentale, mentre chi detiene la maggioranza ha vissuto da lontano le vicissitudini.

Così il vertice che si terrà nei prossimi giorni avrà questo come ordine del giorno. A parte il mercato, perché Conte vuole garanzie e non un mercato solamente in uscita, cosa che potrebbe accadere per mettere a posto i conti. Da capire quindi se ci sarà effettiva voglia di continuare a investire e crescere ancora. I dubbi non sono stati fugati dalla dirigenza: la voglia di Conte è quella di rimanere a Milano, ma Zhang dovrà essere convincente.