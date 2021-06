Le Iene tornano su Inter-Juve del 2018: tre anomalie nel rosso di Orsato a Vecino

Le Iene tornano sul contestato Inter-Juventus del 2018, diretto da Daniele Orsato e seguito da tanti dubbi aleggiati dalla Procura FIGC. In particolare, il programma di Mediaset, nella puntata di questa sera, si concentrerà sull’espulsione di Vecino al 18’ del secondo tempo, arrivata dopo l’iniziale cartellino giallo, poi corretto in rosso dal VAR. Tre anomalie, secondo il servizio: mancherebbe la Var Cam, cioè la registrazione video di quel che avviene nella stanza Var. Mancherebbero inoltre 30 secondi del filmato della camera principale, cioè quella che riprende il campo dalla tribuna in forma continuativa e senza stacchi. Infine, nell’audio non si sentirebbe mai la voce di Orsato, come se fosse stata tagliata. Raggiunti dagli inviati del programma, sia Rizzoli (designatore arbitrale) che Valeri (VAR di quella gara) hanno preferito non commentare, quest’ultimo tra l’altro ha ricordato di aver già querelato Le Iene.