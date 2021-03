Le pagelle di Benzema: segna sempre lui. Elegante, alla seconda occasione prende il palo

Segna sempre lui. Karim Benzema firma il sesto gol in Champions League, arrivando a ventuno in stagione. Oltre a fare gol è importante perché lega il gioco, riesce ad aprire varchi per i compagni. Come spiega Il Corriere della Sera dialoga a meraviglia con Vinicius. Poi quando gli capita la seconda possibilità prima serve un miracolo di Sportiello, poi di testa colpisce il palo. Ma la sua partita non si esaurisce assolutamente a quello visto finora. La Gazzetta dello Sport lo definisce prezioso.

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7