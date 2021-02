Le pagelle di Gasperini: domina il campo ma non segna. Manca il killer istinct

Ai punti vincerebbe lui. Peccato che il calcio non sia il pugilato e che quindi Gian Piero Gasperini si debba accontentare del pareggio con il quale la sua Atalanta esce dal Diego Armando Maradona. Lo zero a zero può aiutare, ma sarà necessario vincere mercoledì prossimo, a Bergamo, per cercare di alzare il trofeo. Prova con le due punte di peso come Muriel e Zapata, ma non trova il gol che sarebbe prezioso nell'economia della doppia sfida.

TMW 6,5

Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 6

la Repubblica 6,5

Corriere della Sera 6,5