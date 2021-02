Le pagelle di Handanovic: nel concorso di colpa ne ha più di Bastoni. Situazione da Mai dire Gol

"Nell'occasione del raddoppio è più colpevole di Bastoni", scriviamo su TMW per raccontare la serata storta di Samir Handanovic contro la Juventus. E più o meno tutti i quotidiani sono allineati nel chiedersi cosa abbia spinto il portiere dell'Inter a fare quel gesto. "Inspiegabile la sua gita fuori porta", scrive la Gazzetta, mentre per Tuttosport "quanto riesce a combinare con Bastoni sarebbe stato manna per Mai Dire Gol". Per il Corriere della Sera "rende irrimediabile l'errore di Bastoni", anche se poi tutti sottolineano la bellezza della parata su Bernardeschi nella ripresa.

Le pagelle di Samir Handanovic

TMW 4,5

Gazzetta dello Sport 4

Corriere dello Sport 4,5

Tuttosport 4,5

la Repubblica 5

Corriere della Sera 5