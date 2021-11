Le pagelle di Allegri: pochi fronzoli, niente spettacolo, zero rischi e tre punti. E' la sua vittoria

vedi letture

Per la prima volta in stagione la Juventus vince con due gol di scarto dopo una prestazione solida con la Lazio. Piovono elogi per Massimiliano Allegri, bravo a rifare la Juve dopo l'infortunio di Danilo: "Dal 3-5-2 passa al molto più utile 4-3-3. Con Rabiot nel suo ruolo e una squadra concentrata si rivede il vecchio Max che con Sarri ha spesso la meglio". Il Corriere dello Sport racconta di una "Juve tosta e concreta", mentre per il Corriere della Sera quella di ieri è "Una vittoria molto allegriana: pochi fronzoli, niente spettacolo, zero rischi. E tre punti, chiaro".

I VOTI DI ALLEGRI

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7