Le pagelle di Arthur: Chiesa la trascina, ma la Juve resta in piedi grazie alla sua regia

Il ritorno di Arthur era tra i più attesi e il centrocampista brasiliano non ha deluso le aspettative. La Juventus saluta la Champions, ma ritrova almeno la regia dell’ex Barcellona, premiato anche col 7 in pagella, per esempio dal Corriere della Sera. Concordi i tre sportivi sul 6,5. Per La Gazzetta dello Sport: “Chiesa la trascina, ma se la Juve resta in piedi è per merito della sua regia avanzata”. Così Tuttosport: “Tiene bene il campo, guida il palleggio con la solita padronanza”. Infine ecco il commento del Corriere dello Sport: “Rende equilibrata la manovra della Juventus”.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Repubblica: 6

TuttoJuve: 6,5