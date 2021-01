Le pagelle di Bajrami: protagonista allo stadio Maradona, gol così li segna chi ha talento

L’Empoli primo in classifica in Serie B tiene testa al Napoli in Coppa Italia. Soprattutto grazie alla prova sontuosa di Nedim Bajrami, fantasista classe ’99 dei toscani, autore di una doppietta al Diego Armando Maradona. E incensando dalla stampa sportiva. Il voto più alto in edicola oggi è l’8 del Corriere dello Sport: “Gol del genere appartengono a chi ha talento”. Mezzo voto in meno sia per La Gazzetta dello Sport (“Giocatore di personalità, segna due reti con altrettante prodezze”) che per Tuttosport (“Il primo gol una pietra preziosa, il secondo la conferma che non è arrivato per caso”). Di sicuro ne sentiremo ancora parlare.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7