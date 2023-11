Le pagelle di Bonaventura - Jack al centro del villaggio: peccato per quel passaggio sbagliato

vedi letture

Pioggia di 7 in pagella quest'oggi per Giacomo Bonaventura, trascinatore della Fiorentina nello scontro diretto di ieri pomeriggio col Bologna. "La sua invenzione, con l’ausilio di un dolce bacio della traversa, sblocca il Derby dell’Appennino. Protagonista anche emotivo, la standing ovation che ne accompagna l’uscita dal campo nel finale racconta la sua centralità", è non a caso il meritato elogio che gli abbiamo riservato su TMW. "Il gol all'incrocio, numeri di prestigio. Peccato per l'ultimo passaggio sbagliato a Ikoné", ricorda invece La Gazzetta dello Sport concentrandosi anche sulla veronica che nel secondo tempo avrebbe potuto portare al terzo gol viola. "Non si smentisce mai, giravolta in area di rigore e gol da applausi, è sempre propositivo, sapendo sempre cosa deve fare e come farlo", chiosa il Corriere dello Sport confermando il medesimo giudizio.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

FirenzeViola: 7