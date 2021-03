Le pagelle di Caicedo: l'uomo della provvidenza, entra e cambia la partita

Ancora una volta Felice Caicedo è decisivo per la Lazio nei minuti finali. La sua zampata vincente regala il successo alla Lazio e l'ecuadoriano fa incetta di voti altissimi sui giornali. 7,5 da La Gazzetta dello Sport: "Entra e cambia la partita con un gol bello e pesante. E poi la perccussione con cui offre a Pereira la palla del possibile 4-2". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "L'uomo della provvidenza entra tardi ma stoppa il destro di Escalante e scaraventa in rete il fantasma di Crotone. Settimo gol in campionato per il Panterone"

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 7,5

Tuttosport - 7,5

Corriere della Sera - 7