Le pagelle di Chiellini: ingenuo, si dimentica del Var e regala un rigore con una manata inutile

vedi letture

L'uomo immagine della rinascita bianconera in questo 2021 si macchia di un errore non degno della sua esperienza: la Juventus perde col Napoli proprio per un errore di Giorgio Chiellini, il suo capitano. E il peggiore per La Gazzetta dello Sport (voto 5): "Si dimentica del Grande Fratello e commette una stupidata che costa i tre punti. Caro 'Chiello', la Var oggi vede e provvede". "Un regalo, un cadeau gentilissimo quanto inutile avendo ormai Szczesny blindato il pallone", scrive il Corriere dello Sport su quell'episodio. Per il Corriere della Sera è ingenuo nell'epsiodio e impreciso nell'impostazione.

I VOTI DI CHIELLINI

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 5,5