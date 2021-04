Le pagelle di Chiesa: il migliore del match e della stagione. Mezzo gol di Ronaldo è suo

Federico Chiesa migliore in campo di Juventus-Napoli 2-1. Non una novità, per l’attaccante ex Fiorentina, tra le poche note liete di una stagione non particolarmente felice per i bianconeri. Voto 7 sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Mezzo gol di Ronaldo è suo. Il migliore del match. E della stagione”. Così anche il Corriere dello Sport: “Un diavolo, che però qualcosa sbaglia sotto porta”. Si sale a 7,5 per Tuttosport: “Primo tempo sontuoso, meno sul pezzo nella ripresa”.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

TuttoJuve: 7