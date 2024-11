Le pagelle di Conceicao - Salta i Villans come birilli e ha un altro passo rispetto ai compagni

vedi letture

"Il più ispirato tra i giocatori di movimento che calcano il prato del Villa Park. Spinge, dribbla, per poco (leggi miracolo del Dibu) non segna pure". Voto 7 in pagella ieri sera su TMW per Francisco Conceicao, ancora una volta trascinatore della Juventus di mister Thiago Motta. La prova dell'attaccante portoghese è stata molto positiva, come si evince anche dal giudizio odierno de La Gazzetta dello Sport. Questa la motivazione della rosea al suo 7: "Fa tutto e bene: pressa e piazza cross su cui nessuno arriva, procura angoli e sfiora il gol di testa. Peccato che ci sia Super Martinez in porta...".

Non cambia il giudizio neanche sul Corriere dello Sport: "Subito coinvolto e subito pungente in dribbling: sfugge in velocità nell’uno contro uno e infatti provoca due gialli. Punta e dribbla e per poco non trova il rigore, poi Martinez gli nega il gol di testa". Infine, l'analisi di Tuttosport: "Un altro passo, diversissimo, al solito, rispetto al resto della compagnia. Cerca più volte la conclusione se non vede sbocchi. Anche perché le voragini deve aprirle lui e quando lo fa, Digne e i soci se la passano male. Ne salta due-tre-quattro, gli mancherebbe solo un gol, che per questioni di millimetri non arriva".

I voti di Francisco Conceicao

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoJuve: 7