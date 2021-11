Le pagelle di Cristante: si lascia scappare Caldara e causa il rigore. Giornata no

vedi letture

Momento davvero difficile per la Roma, che cade sul campo del Venezia. Una gara che i giallorossi erano riusciti anche a ribaltare, prima di subire la rimonta dei lagunari. Protagonista in negativo Bryan Cristante, bocciato da tutti i quotidiani in edicola questa mattina. Voto 5 da La Gazzetta dello Sport: "Causa il dubbissimo rigore. Si fa anticipare da Caldara-gol. Picchia più che costruire". 4,5 il voto sul Corriere dello Sport: "Si lascia scappare l’amico Caldara sul primo gol, è mediamente incerto nelle giocate, in più causa il rigorino che cambia i rapporti di forza". 5,5 invece il voto che troviamo su Tuttosport: "Perde la marcatura dopo tre minuti concedendo a Caldara lo spazio per sbloccare il match".

4,5 il voto nelle pagelle targate TMW: "Il peggiore in campo delle Roma. Si fa anticipare da Caldara sul gol dell'1-0 e causa il rigore del 2-2. Come se non bastasse si fa sfilare alle spalle Okereke sul 3-2. Pomeriggio da dimenticare, il più in fretta possibile".

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport:5,5

Corriere della Sera: 5