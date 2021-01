Le pagelle di D'Aversa - Parma ancora nel tunnel, ma almeno con qualche segnale incoraggiante

"La squadra dà qualche segnale incoraggiante, ma è ancora troppo fragile e poco incisiva". I ducali di Roberto D'Aversa non riescono a uscire dal tunnel, lo conferma anche il 5,5 in pagella de La Gazzetta dello Sport dopo la sconfitta con la Sampdoria. Il suo Parma dinanzi ai blucerchiati entra bene in campo e solo per sfortuna non sblocca la gara. Come contro il Sassuolo viene punito però dagli errori dei singoli, e con le evidenti difficoltà nel reparto avanzato un recupero diventa praticamente impossibile.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5