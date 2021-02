Le pagelle di Fonseca - A Benevento mezzo passo indietro: la scelta Mayoral stavolta non paga

Paulo Fonseca, così non va. L'allenatore portoghese a Benevento punta ancora su Borja Mayoral, ma la scelta stavolta non paga e la sua Roma, in superiorità numerica, butta via così una grande occasione dal punto di vista della classifica. "Non ci sono spazi, ma lui non riesce a trovarli mai. La Roma è troppo piatta e menotematica", è la bocciatura de La Gazzetta dello Sport dopo lo 0-0 coi sanniti di ieri sera. "Le assenze e la stanchezza si fanno sentire. Ma qualcosa di più la Roma doveva fare per vincere la partita, specie in superiorità numerica: non basta superare il 70% di possesso palla per segnare", ricorda invece il Corriere dello Sport al tecnico ex Shakhtar. Occasione dunque sprecata per i capitolini, che restano terzi in graduatoria ma alle loro spalle si fanno rubare punti da Atalanta e Lazio.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

VoceGiallorossa: 5